Ребенок погиб в аварии под Горячим Ключом
Трагедия произошла вчера, 10 марта, на трассе М4 «Дон». За рулем иномарки Volkswagen Polo сидела 35-летняя женщина. На мокрой после дождя дороге Джубга - Краснодар она не справилась с управлением и выехала на встречку. Там столкнулась с грузовым автомобилем. Машину подбросило на еще один, следующий на встречу, автомобиль Opel Astra.
- При столкновении погиб пассажир Volkswagen - 10-летний мальчик, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю. - Водитель и еще один пассажир были госпитализированы с различными травмами.
Надо сказать, ребенок оказался в самом уязвимом положении - он сидел на переднем кресле авто.
Напомним, в субботу, 9 марта, в аналогичной аварии на дороге в Выселковском районе погиб 8-летний мальчик. Он ехал на мотоцикле со своим 35-летним отцом без шлема.
ИСТОЧНИК KP.RU