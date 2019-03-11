2019-03-11T14:18:33+03:00
Происшествия

Ребенок погиб в аварии под Горячим Ключом

10-летний мальчик ехал на переднем сиденье
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краюФото: отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю
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Трагедия произошла вчера, 10 марта, на трассе М4 «Дон». За рулем иномарки Volkswagen Polo сидела 35-летняя женщина. На мокрой после дождя дороге Джубга - Краснодар она не справилась с управлением и выехала на встречку. Там столкнулась с грузовым автомобилем. Машину подбросило на еще один, следующий на встречу, автомобиль Opel Astra.

- При столкновении погиб пассажир Volkswagen - 10-летний мальчик, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю. - Водитель и еще один пассажир были госпитализированы с различными травмами.

Надо сказать, ребенок оказался в самом уязвимом положении - он сидел на переднем кресле авто.

Напомним, в субботу, 9 марта, в аналогичной аварии на дороге в Выселковском районе погиб 8-летний мальчик. Он ехал на мотоцикле со своим 35-летним отцом без шлема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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