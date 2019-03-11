2019-03-11T15:05:49+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели вызволили из реки мужчину в автомобиле

25-летний парень от помощи медиков отказался
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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ЧП произошло ночью, 9 марта. Спасателям сообщение переадресовали полицейские. Оказалось, что в Лазаревском районе у села Шхафит автомобиль вместе с водителем съехал с дороги и его уносит быстрым течением.

- После дождей река Аше стала полноводной и автомобиль быстро затягивало на глубину, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮРПСО.

Сотрудники экстренной службы прибыли на место. С помощью лебедок машину они достали из воды вместе с 25-летним сочинцем. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, в Сочи объявили штормовое предупреждение до шести часов вечера сегодня, 11 марта. Местами порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Кроме этого, в горах Краснодарского края лавиноопасно.

Спасатели обращаются к гостям и жителя курорта с просьбой соблюдать меры предосторожности, не выходить в горы, а также не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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