Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого
Инцидент произошел в Геленджике, где двое мужчин подрабатывали разнорабочими. Жили они в одном из гаражей кооператива.
Вечером, 8 марта, они решили отметить Женский день и организовали застолье. И все шло хорошо, пока между ними не разгорелся внезапный конфликт.
- Один из жителей гаража, 49-летний мужчина, схватился за нож и несколько раз ударил своего оппонента в шею и туловище. Спас человека от внезапной расправы свидетель драки. Он остановил нападавшего и вызвал скорую.
- Раненому вовремя оказали медицинскую помощь, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Нападавшего задержали.
Сейчас идет расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют по статье "Покушение на убийство".
Напомним, в Краснодаре ищут мужчину, укравшего домик для кота в ветеринарной аптеке. Около двух часов ночи злоумышленник проник в помещение, находящееся на первом этаже многоэтажного дома. Он выбил входную дверь, чтобы забрать из помещения домик для кота.
ИСТОЧНИК KP.RU