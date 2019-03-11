Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-11T15:18:49+03:00

Мужчина несколько раз ударил ножом своего приятеля

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Инцидент произошел в Геленджике, где двое мужчин подрабатывали разнорабочими. Жили они в одном из гаражей кооператива.

Вечером, 8 марта, они решили отметить Женский день и организовали застолье. И все шло хорошо, пока между ними не разгорелся внезапный конфликт.

- Один из жителей гаража, 49-летний мужчина, схватился за нож и несколько раз ударил своего оппонента в шею и туловище. Спас человека от внезапной расправы свидетель драки. Он остановил нападавшего и вызвал скорую.

- Раненому вовремя оказали медицинскую помощь, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Нападавшего задержали.

Сейчас идет расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют по статье "Покушение на убийство".

Напомним, в Краснодаре ищут мужчину, укравшего домик для кота в ветеринарной аптеке. Около двух часов ночи злоумышленник проник в помещение, находящееся на первом этаже многоэтажного дома. Он выбил входную дверь, чтобы забрать из помещения домик для кота.

ИСТОЧНИК KP.RU