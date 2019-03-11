2019-03-11T15:41:28+03:00
Общество

В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона

На площади в 1,5 тысячи га планируют построить микро-город
Ева Мур@kp_kuban
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Настоящий город в городе собираются построить в северо-восточной части Краснодара.

- Это будет современный Краснодар, - цитирует слова главы региона Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации.

Итак, 980 га земли уже отданы в муниципальную собственность под строительство нового микрорайона. Ожидается, что вскоре из федеральной переведут еще 500 га. Часть их будет отдано под зеленые зоны и благоустройство. Ожидается, что в этом микрорайоне поселятся не менее 200 тысяч жителей. И прежде всего, заверяют власти, они озабочены строительством здесь социальной инфраструктуры.

- В плане застройки они уже есть, - заявил мэр Краснодара Евгений Первышов. - это 68 детских садов, 25 школ, поле для рэгби, промышленный кластер и собственная ТЭЦ.

Самое главное, говорят власти, здесь может быть то, чего нет в Краснодаре - широкие улицы, бульвары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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