В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-11T15:41:28+03:00

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Настоящий город в городе собираются построить в северо-восточной части Краснодара.

- Это будет современный Краснодар, - цитирует слова главы региона Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации.

Итак, 980 га земли уже отданы в муниципальную собственность под строительство нового микрорайона. Ожидается, что вскоре из федеральной переведут еще 500 га. Часть их будет отдано под зеленые зоны и благоустройство. Ожидается, что в этом микрорайоне поселятся не менее 200 тысяч жителей. И прежде всего, заверяют власти, они озабочены строительством здесь социальной инфраструктуры.

- В плане застройки они уже есть, - заявил мэр Краснодара Евгений Первышов. - это 68 детских садов, 25 школ, поле для рэгби, промышленный кластер и собственная ТЭЦ.

Самое главное, говорят власти, здесь может быть то, чего нет в Краснодаре - широкие улицы, бульвары.

ИСТОЧНИК KP.RU