2019-03-11T15:54:49+03:00
Происшествия

В Сочи женщина до смерти избила свою пожилую мать

Возбуждено уголовное дело
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Драма разыгралась в доме на улице Вишневой в Сочи. 55-летняя дочь избила свою 80-летнюю мать за неряшливость и беспорядок.

- По версии следствия, она была в состоянии алкогольного опьянения, когда между ней и матерью произошла словесная перебранка, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дочка обвинила мать в том, что она не блюдет чистоту в доме и не заботится о личной гигиене. Она ударила мать по голове и отходила старушку шваброй, оставив рыдать в ее комнате. Сама спокойно ушла спать, а наутро нашла мать мертвой.

Женщина сама вызвала полицейских и медиков, которые констатировали смерть ее матери.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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