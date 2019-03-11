2019-03-11T16:08:05+03:00
Происшествия

Армавирские хирурги ответят в суде за смерть пациентки

62-летняя женщина умерла от тяжелого абдоминального сепсиса, ставшего результатом цепочки послеоперационных осложнений
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В причинении смерти по неосторожности из-за непрофессионализма обвиняют в Армавире двух хирургов. Они поставили неверный диагноз, а затем провели необязательную операцию 62-летней местной жительнице.

- Женщина была госпитализирована в Городскую многопрофильную больницу Краснодара с диагнозом «острый холецистит», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Позже выяснилось, что врачи поставили ей неверный диагноз и провели ненужную операцию, не обследовав должным образом.

В постоперационный период она тоже была без должного ухода. Состояние пациентки ухудшилось и ее срочно госпитализировали в краевую больницу. Однако несмотря на усилия специалистов клиники в Краснодаре, спасти женщину не удалось. По заключению судмедэкспертов, она умерла от тяжелейшего абдоминального сепсиса, ставшего результатом цепочки послеоперационных осложнений и непрофессионального хирургического лечения.

Доказательства по этому уголовному делу собраны и оно направлено в суд, который установит степень вины каждого из горе-докторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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