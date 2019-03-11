Надземный переход в станице Воронежской откроют этим летом

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-11T16:23:48+03:00

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В станице Воронежской продолжается обустройство надземного перехода по улице Садовой. Его планируют открыть летом 2019 года. При этом, первоначально сдача объекта была запланирована на конец 2018-го.

- Перенос сроков открытия перехода для движения пешеходов связан с неблагоприятными погодными условиями, а также низких темпов работы подрядчика, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Также возникли проблемы с финансированием строительства. Так как переход возводят в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края», ее финансирование было предусмотрено лишь на 2018 год. Из-за переносов сроков сдачи объекта в министерстве вынуждены внести изменения в программу, что сделают лишь к концу апреля. Именно тогда подрядчик получит финансирование и сможет продолжить работы.

Стоит отметить, что появления надземного пешеходного перехода в Воронежской ждали очень давно. Местные жители не раз обращались в различные инстанции с такой просьбой, мотивируя это тем, что переходить улицу, являющуюся частью краевой автодороги с интенсивным движением, очень опасно. ДТП с участием пешеходов случаются на данном участке дороги с пугающей регулярностью.

Добавим, стоимость возведения объекта превышает 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU