2019-03-11T16:40:28+03:00
Общество

Житель Майкопа выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей

Имя победителя станет известно, когда он обратится за выигрышем
Ева Мур@kp_kuban
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Семья РомановыхСемья Романовых
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Угадал счастливые числа на лотерейных билетах житель столицы Адыгеи. Сумма его выигрыша составила 5 746 656 рублей. Звезды сложились для мужчины аккурат к празднику - розыгрыш 9951-го тиража «Гослото «5 из 36» состоялся в субботу, 9 марта.

- Он еще не заявил о своем выигрыше, - говорят "КП" - Кубань" организаторы. - И мы ждем, чтобы сообщить имя новоиспеченного миллионера.

Надо сказать, лотерейные миллионеры - не редкость для Майкопа. Так, в феврале семья Романовых из Адыгеи выиграла у "Русского лото" 2 млн рублей.

На эти деньги супруги Роман и Светлана устроили свадьбу своей дочери Алины и купили машину.

— Счастливый билет я купила в обычный день. Шла с работы домой мимо лотерейного киоска и решила испытать свою удачу, — рассказывает Светлана Романова. — Не описать словами те эмоции, которые были в первые минуты, когда мы узнали о выигрыше. Очень хотелось бы пережить эти чувства снова.

Напомним, в прошлом году больше 70 млн рублей выиграл пенсионер из Краснодара. Внезапное огромное состояние он собрался потратить на путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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