В Краснодаре разработали проект ограждения для мусорных контейнеров
В департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара разработали новый проект для огораживания мусорных контейнеров. Материал конструкций - металл и стекло.
- Они будут проветриваться и спрячут от посторонних глаз сами мусорные контейнеры, - уточнила преимущества изобретения главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - Кроме этого, решетки защитят от раздувания мусора за пределы контейнерной площадки. А навесы позволят защитить содержимое контейнеров от дождя.
Еще одно важное преимущество - решетки будут заперты на замок и допуск к ним будут иметь только работники мусороуборочных компаний.
- Выбросить бытовой мусор жителям будет легко, зато крупногабаритный туда уж точно не войдет, - пояснила главный архитектор.
В будущем контейнеры идеально подойдут под раздельный сбор мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU