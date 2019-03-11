2019-03-11T17:20:52+03:00
Общество

В Краснодаре разработали проект ограждения для мусорных контейнеров

Он будет защищать улицы кубанской столицы от разлетающегося хлама
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара разработали новый проект для огораживания мусорных контейнеров. Материал конструкций - металл и стекло.

- Они будут проветриваться и спрячут от посторонних глаз сами мусорные контейнеры, - уточнила преимущества изобретения главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - Кроме этого, решетки защитят от раздувания мусора за пределы контейнерной площадки. А навесы позволят защитить содержимое контейнеров от дождя.

Еще одно важное преимущество - решетки будут заперты на замок и допуск к ним будут иметь только работники мусороуборочных компаний.

- Выбросить бытовой мусор жителям будет легко, зато крупногабаритный туда уж точно не войдет, - пояснила главный архитектор.

В будущем контейнеры идеально подойдут под раздельный сбор мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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