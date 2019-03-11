СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-11T17:48:35+03:00

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В Краснодаре выделена земля под строительство медицинского кластера. Предполагается, что пять лечебных учреждений, в том числе новый онкологический центр на 1000 коек, расположатся на территории северо-восточной части города. Сегодня, 11 марта, обсуждался проект нового микрорайона на этом месте.

Что касается медкластера, то здесь будет располагаться и больница скорой медицинской помощи на 1100 коек и станция скорой медицинской помощи на 150 круглосуточных бригад. Помимо этого, запланировано создание наркологического диспансера с поликлиникой и реабилитационного центра на 500 мест. В медкластер также войдет инфекционная больница на 950 коек.

- Сейчас все эти медучреждения разбросаны по всему городу и это очень неудобно для жителей края, - пояснил глава минздрава Евгений Филиппов.

Напомним, впервые о создании медицинского кластера заговорили в прошлом году. Тогда этот проект казался фантастическим. Однако, судя по тому, что земли под его создание уже определены, появление целого больничного городка в кубанской столице не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU