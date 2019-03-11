В аэропорту Краснодара у гражданина Ирака нашли незадекларированную валюту на сумму более 3,6 млн рублей
При досмотре пассажиров, прибывших рейсом Стамбул-Краснодар, таможенники нашли у гражданина Ирака валюту, которую он не задекларировал.
- 39-летний мужчина, перемещая наличные денежные средства в сумме 55 тысяч долларов США, проследовал через «зеленый» коридор без заполнения пассажирской таможенной декларации, нарушив тем самым таможенное законодательство ЕАЭС, - рассказала Пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова. - В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия по установлению всех обстоятельств данного нарушения.
Тем временем сотрудники таможенной службы напоминают - валюту, сумма которой составляет больше 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать.
ИСТОЧНИК KP.RU