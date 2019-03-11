2019-03-11T18:06:42+03:00
Происшествия

В Сочи на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика

Ребенок с травмами был госпитализирован
Ева Мур@kp_kuban
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ЧП произошло ранним утром в Адлерском районе. Ребенок шел в школу по улице Мира, когда на пешеходном переходе на него налетела иномарка Datsun. 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это уже третий случай за последние двое суток, когда в авариях на дорогах Краснодарского края страдают и погибают дети. Так, стало известно, что 8-летний мальчик погиб в аварии с легковушкой и мотоциклом в Выселковском районе. А вчера, 10 марта, на трассе "Джубга-Краснодар" погиб 11-летний мальчик, сидевший на переднем сиденье авто.

В госавоинспекции предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности перевозки детей. Нельзя допускать, чтобы они находились непристегнутыми и вне детских автокресел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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