На Кубани заложат более 2000 га новых садов

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-11T18:36:17+03:00

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На Кубани стартовали весенние работы по закладке новых садов. До наступления лета планируют высадить фруктовые деревья на площади в 900 га. До конца года площади молодых садов в Краснодарском крае планируют увеличить более чем на 2000 га.

- На сегодня уже заложено около 320 га садов, из них 225 га – интенсивного типа и 54 га – суперинтенсивного. Предпочтения кубанские аграрии отдают яблоневым деревьям, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Стоит отметить, что в 2019 году на финансирование кубанского садоводства в этом году направили свыше 700 млн рублей. В том числе, 101 млн рублей по региональной программе «Молодой сад». Сейчас перед аграриями Краснодарского края ставится задача выстраивать полный цикл производства – от выращивания ягод и фруктов до их переработки – на местах.

Напомним, доля Кубани в общероссийском объеме собранной плодово-ягодной продукции составляет около 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU