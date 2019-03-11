2019-03-11T18:58:53+03:00
Происшествия

На Кубани энергетика осудили за мошенничество

За решеткой мужчина проведет 1,5 года
Максим ОСОКИН
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Фото: kurskcity.ruФото: kurskcity.ru
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Вынесен приговор суда по делу руководящего работника Белореченского производственного участка Адыгейского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт». Его обвиняли в покушении на мошенничество. В результате оперативных действий сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю преступную деятельность злоумышленника удалось пресечь.

- Как установило следствие, мужчина несколько раз встречался с жителем Белореченского района. Он предлагал ему свои услуги в содействии по подключению к электросетям тепличного комплекса. Он оценил помощь в 2 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что ОАО «Кубаньэнергосбыт» не занимается подключением к электричеству. Таким образом, злоумышленник хотел провернуть мошенническую схему.

По данному факту возбудили уголовное дело. В итоге суд назначил энергетику 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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