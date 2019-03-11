2019-03-11T19:38:38+03:00
Общество

Кубанцы получат компенсацию взносов за капремонт

Озвучены категории граждан, имеющих право на льготу
Максим ОСОКИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В закон Краснодарского края, регламентирующий категории граждан, которые вправе рассчитывать на получение компенсации оплаты взносов за капитальный ремонт жилья, внесли изменения. Они вступили в силу с 1 января 2019 года.

- Теперь компенсации смогут получать инвалиды I и II групп, неработающие пенсионеры возрасте от 70 до 80 лет (в размере не более 50%), граждане, достигшие возраста 80 лет (в размере не более 100%), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Действие Закона в новой редакции распространяется на граждан, постоянно проживающих на территории края и являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.

Отметим, на Кубани за счет средств Фонда капитального ремонта обновили 1645 многоквартирных домов. Всего в программу до 2043 года включены более 18,4 тысяч многоэтажек. Только в этом году планируют отремонтировать 805 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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