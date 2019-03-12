«Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Оренбургом»

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-12T08:06:04+03:00

После этого матча Зенит увеличил отрыв от Краснодара Фото: ФК "Краснодар"

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2

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19-й тур Российской премьер-лиги завершился матчем «Краснодар» - «Оренбург» на домашней арене «быков». На 10-й минуте хозяева поля получили право на пенальти, но Ари не смог переиграть Фролова с 11-метровой отметки.

А вот гости свой шанс не упустили. Алексей Сутормин точно пробил с разворота и открыл счет, который до перерыва не изменился.

Во втором тайме «Краснодар» стал мощно атаковать и смог сравнять счет на 63-й минуте – это Ари точно пробил головой с передачи Перейры.

Еще через 10 минут головой забил новичок «быков» Дмитрий Скопинцев, но победный счет краснодарцы удержать не смогли.

На 89-й минуте после стандарта защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе удачно подставил ногу под удар Терехова и переправил мяч в цель, установив окончательный счет – 2:2.

После этого матча «Краснодар» остается на второй строчке в турнирной таблице, но отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до пяти очков.

Следующий матч «горожане» проведут 14 марта – в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» принимает «Валенсию».

«Краснодар» – «Оренбург» – 2:2 (0:1)

Голы: Сутормин, 41 (Малых, 0:1), Ари, 63 (Перейра, 1:1), Скорпинцев, 73 (Петров, 2:1), Ойеволе, 89 (Терехов, 2:2).

«Краснодар»: Синицын, Стоцкий (Скопинцев, 46), Спайич, Фьолусон, Петров, Каборе (Олссон, 65), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, С. Козлов, Бегич, Ойеволе, Малых, Мишкич, Сутормин (А. Козлов, 83), Попович, Маляров (Афонин, 46), Деспотович.

Предупреждения: Перейра, 23 (грубая игра), Сулейманов, 86 (грубая игра) – С. Козлов, 72 (грубая игра).

Судьи: Матюнин, Аверьянов, Мурашов (все – Москва).

11 марта 2019 года. Краснодар. Стадион ФК «Краснодар». Ясно. 13 градусов. 16 367 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU