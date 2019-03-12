На вокзале в Туапсе под поезд «Адлер - Минск» попала 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-12T08:14:03+03:00

Она находится в реанимации районной больницы

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Вечером в понедельник 11 марта на железнодорожной станции Туапсе под пассажирский поезд «Адлер - Минск» попала 15-летняя девочка. Подростку удалось выжить, ее с травмами доставили в Центральную районную больницу. Следователи уже начали проверку.

- По версии следствия, 11 марта 2019 года в пределах железнодорожной станции Туапсе, пассажирским поездом № 302, сообщением «Адлер-Минск» была травмирована несовершеннолетняя местная жительница. Девочку незамедлительно доставили в реанимационное отделение ЦРБ города Туапсе, - сообщили в пресс-службе ЮСУТ СК России.

На место ЧП выехали следователи, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU