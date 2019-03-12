В Краснодаре застройщик передумал строить восьмиэтажку в центре города

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-12T08:41:50+03:00

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Беспрецедентный случай произошел в Краснодаре. Компания-застройщик, которая собиралась возвести восьмиэтажный дом на углу улиц Седина и Карасунской, попросила администрацию краевого центра отозвать выданное разрешение на строительство.

В компании это объясняют исключительно благородными целями и планируют получить новое разрешение, но с учетом новых требований к строительству в пределах исторического поселения Краснодара, которые были утверждены 1 марта. Проект будет существенно изменен, сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

- Компания уже имела на руках разрешение на строительство, однако сама попросила отозвать его, чтобы переработать проект под требования, которые теперь приняты для исторического центра города. Это смелый и ответственный шаг и зрелая гражданская позиция руководства компании. Рассчитываю, что такой подход станет правилом для строительных компаний и не только для работы в центре столицы Кубани, — прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Работы на углу Седина и Карасунской приостановлены, новый проект будет согласован с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU