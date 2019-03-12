2019-03-12T09:29:56+03:00
Общество

На Кубани будут судить директора кредитно-потребительского кооператива за мошенничество на 12 млн рублей

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор кредитно-потребительского кооператива из Славянска-на-Кубани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

47-летний мужчина привлекал граждан делать вклады под высокие проценты. Получив от 15 человек 12 миллионов рублей, он просто исчез. Пострадавшие обратились в полицию, где было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого нашли и заключили под стражу.

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи столкнулись две отечественные машины
В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья
Академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре
В Крымском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
В Сочи недобросовестный застройщик девять лет проведет за решеткой
В Белореченском районе в ДТП с тремя авто пострадали три человека
В Новороссийске мужчина убил собутыльника и рассказал об этом жене
В Краснодаре застройщик передумал строить восьмиэтажку в центре города
На вокзале в Туапсе под поезд «Адлер - Минск» попала 15-летняя девочка
«Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Оренбургом»
Кубанцы получат компенсацию взносов за капремонт
На Кубани энергетика осудили за мошенничество
На Кубани заложат более 2000 га новых садов
В Сочи на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика
В аэропорту Краснодара у гражданина Ирака нашли незадекларированную валюту на сумму более 3,6 млн рублей
В Краснодаре выделена земля под строительство медицинского кластера
Житель Крымского района нашел на своем участке мину времен Великой Отечественной войны
В Краснодаре разработали проект ограждения для мусорных контейнеров
Житель Майкопа выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей
Надземный переход в станице Воронежской откроют этим летом
Армавирские хирурги ответят в суде за смерть пациентки
В Сочи женщина до смерти избила свою пожилую мать
В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона
Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого