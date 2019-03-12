На Кубани будут судить директора кредитно-потребительского кооператива за мошенничество на 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-12T09:29:56+03:00

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Директор кредитно-потребительского кооператива из Славянска-на-Кубани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

47-летний мужчина привлекал граждан делать вклады под высокие проценты. Получив от 15 человек 12 миллионов рублей, он просто исчез. Пострадавшие обратились в полицию, где было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого нашли и заключили под стражу.

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU