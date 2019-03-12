2019-03-12T10:10:54+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина убил собутыльника и рассказал об этом жене

Супруга подозреваемого вызвала правоохранителей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Хмельной вечер воскресенья в одном из домов на Сухумском шоссе Новороссийска закончился убийством. 53-летний мужчина поругался со своим 37-летним собутыльником, схватил нож и одним ударом в грудь убил его.

После этого он позвонил своей жене и рассказал о том, что случилось. Супруга, в свою очередь, сообщила об этом правоохранителям. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

- В настоящее время подозреваемый задержан, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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