2019-03-12T10:17:45+03:00
Происшествия

В Белореченском районе в ДТП с тремя авто пострадали три человека

Одну из пассажирок зажало в салоне
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фольцваген выбросило в кювет Фото: Кубань-СПАСФольцваген выбросило в кювет Фото: Кубань-СПАС
Изменить размер текста:

Около станицы Рязанской в Белореченском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей – «Лады Приоры», «Фольксвагена Поло» и «Форда Мондео».

Одну из машин отбросило в кювет, пассажирку зажало в салоне авто. На помощь ей пришли спасатели отряда «Кубань-СПАС». Женщину на носилках передали врачам скорой помощи. Психологическая помощь потребовалась водителю «Фольсквагена».

- Пострадавшего пассажира из этого автомобиля и водителя «Лады Приоры» также госпитализировали, - сообщили в «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи столкнулись две отечественные машины
В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья
Академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре
В Крымском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
В Сочи недобросовестный застройщик девять лет проведет за решеткой
В Новороссийске мужчина убил собутыльника и рассказал об этом жене
На Кубани будут судить директора кредитно-потребительского кооператива за мошенничество на 12 млн рублей
В Краснодаре застройщик передумал строить восьмиэтажку в центре города
На вокзале в Туапсе под поезд «Адлер - Минск» попала 15-летняя девочка
«Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Оренбургом»
Кубанцы получат компенсацию взносов за капремонт
На Кубани энергетика осудили за мошенничество
На Кубани заложат более 2000 га новых садов
В Сочи на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика
В аэропорту Краснодара у гражданина Ирака нашли незадекларированную валюту на сумму более 3,6 млн рублей
В Краснодаре выделена земля под строительство медицинского кластера
Житель Крымского района нашел на своем участке мину времен Великой Отечественной войны
В Краснодаре разработали проект ограждения для мусорных контейнеров
Житель Майкопа выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей
Надземный переход в станице Воронежской откроют этим летом
Армавирские хирурги ответят в суде за смерть пациентки
В Сочи женщина до смерти избила свою пожилую мать
В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона
Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого