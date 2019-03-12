В Белореченском районе в ДТП с тремя авто пострадали три человека
Одну из пассажирок зажало в салоне
Фольцваген выбросило в кювет Фото: Кубань-СПАС
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Около станицы Рязанской в Белореченском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей – «Лады Приоры», «Фольксвагена Поло» и «Форда Мондео».
Одну из машин отбросило в кювет, пассажирку зажало в салоне авто. На помощь ей пришли спасатели отряда «Кубань-СПАС». Женщину на носилках передали врачам скорой помощи. Психологическая помощь потребовалась водителю «Фольсквагена».
- Пострадавшего пассажира из этого автомобиля и водителя «Лады Приоры» также госпитализировали, - сообщили в «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU
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