В Сочи недобросовестный застройщик девять лет проведет за решеткой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-12T12:32:45+03:00

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В Сочи вынесли приговор 38-летнему местному жителю Ардашесу Хачатуряну. Мужчину признали виновным в 10 фактах мошенничества в крупном и особо крупном размере.

С декабря 2014 по января 2017-го года он продавал дольщикам квартиры в товариществе индивидуальных застройщиков «Старожил Мамайки». После этого он без разрешений и заключений госэкспертизы начал строить многоэтажный дом, привлекая деньги граждан.

Объявления о продаже квартир застройщик размещал в агентствах недвижимости, но скрывал информацию о том, что это самострой.

В итоге жилье здесь купили жители Санкт-Петербурга, Уфы, Нового Уренгоя, Чебоксар и других городов. Каждый из них вложил в стройку от 700 тысяч до 4,4 млн рублей.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и потерпевших по уголовному делу, назначил Хачатуряну наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. На имущество осужденного в обеспечении исковых требований потерпевших судом наложен арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU