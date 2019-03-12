Академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-12T12:53:43+03:00

Те, кто пройдет отбор, сможет получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку

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15 марта в кубанской столице Академия танца Бориса Эйфмана устроит для юных жителей города профессиональный просмотр. Он пройдет в школе-интернате для одаренных детей им. В. Г. Захарченко. На кастинг приглашают юных танцоров в возрасте от 6 до 12 лет.

Ребят отберут по физическим данным, оценивая гибкость, растяжку, подъем стопы. Те, кто пройдет отбор, сможет поступить в академию танца Бориса Эйфмана, а также получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.

Детей, которые не пройдут по возрасту, но обладают хорошими сценическими и физическими данными, пригласят на бесплатную стажировку для добора в уже существующие классы.

- Выездные просмотры позволяют родителям реально оценить перспективы ребенка, наличие природных данных для профессионального обучения хореографическому искусству, - говорит «КП» - Кубань» заведующая отделением по набору Академии танца Бориса Эйфмана Ирина Астапенкова. - А нашей Академии дают возможность выявить наиболее одаренных детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю российского балета.

Обучение и проживание, официальная форма и костюмы для всех учеников предоставляются бесплатно.

КОНКРЕТНО

Просмотр в Краснодаре пройдет 15 марта на базе школы-интерната для одаренных детей им. В. Г. Захарченко по адресу: ул. Володарского, 5. Начало в 13:00. Телефоны для записи 8 (861) 224-10-50 и 224-21-75.

СПРАВКА «КП»

Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Ее учащиеся выступают не только в спектаклях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, но и на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU