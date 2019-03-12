2019-03-12T12:53:43+03:00
Звезды

Академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре

Те, кто пройдет отбор, сможет получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Специалисты Академии будут отбирать кандидатов по физическим данным, оценивая гибкость, растяжку, подъем стопы. Фото: krd.ruСпециалисты Академии будут отбирать кандидатов по физическим данным, оценивая гибкость, растяжку, подъем стопы. Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

15 марта в кубанской столице Академия танца Бориса Эйфмана устроит для юных жителей города профессиональный просмотр. Он пройдет в школе-интернате для одаренных детей им. В. Г. Захарченко. На кастинг приглашают юных танцоров в возрасте от 6 до 12 лет.

Ребят отберут по физическим данным, оценивая гибкость, растяжку, подъем стопы. Те, кто пройдет отбор, сможет поступить в академию танца Бориса Эйфмана, а также получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.

Детей, которые не пройдут по возрасту, но обладают хорошими сценическими и физическими данными, пригласят на бесплатную стажировку для добора в уже существующие классы.

- Выездные просмотры позволяют родителям реально оценить перспективы ребенка, наличие природных данных для профессионального обучения хореографическому искусству, - говорит «КП» - Кубань» заведующая отделением по набору Академии танца Бориса Эйфмана Ирина Астапенкова. - А нашей Академии дают возможность выявить наиболее одаренных детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю российского балета.

Обучение и проживание, официальная форма и костюмы для всех учеников предоставляются бесплатно.

КОНКРЕТНО

Просмотр в Краснодаре пройдет 15 марта на базе школы-интерната для одаренных детей им. В. Г. Захарченко по адресу: ул. Володарского, 5. Начало в 13:00. Телефоны для записи 8 (861) 224-10-50 и 224-21-75.

СПРАВКА «КП»

Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Ее учащиеся выступают не только в спектаклях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, но и на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи столкнулись две отечественные машины
В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья
В Крымском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
В Сочи недобросовестный застройщик девять лет проведет за решеткой
В Белореченском районе в ДТП с тремя авто пострадали три человека
В Новороссийске мужчина убил собутыльника и рассказал об этом жене
На Кубани будут судить директора кредитно-потребительского кооператива за мошенничество на 12 млн рублей
В Краснодаре застройщик передумал строить восьмиэтажку в центре города
На вокзале в Туапсе под поезд «Адлер - Минск» попала 15-летняя девочка
«Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Оренбургом»
Кубанцы получат компенсацию взносов за капремонт
На Кубани энергетика осудили за мошенничество
На Кубани заложат более 2000 га новых садов
В Сочи на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика
В аэропорту Краснодара у гражданина Ирака нашли незадекларированную валюту на сумму более 3,6 млн рублей
В Краснодаре выделена земля под строительство медицинского кластера
Житель Крымского района нашел на своем участке мину времен Великой Отечественной войны
В Краснодаре разработали проект ограждения для мусорных контейнеров
Житель Майкопа выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей
Надземный переход в станице Воронежской откроют этим летом
Армавирские хирурги ответят в суде за смерть пациентки
В Сочи женщина до смерти избила свою пожилую мать
В Краснодаре выделили территорию под строительство нового микрорайона
Жителя Геленджика осудят за покушение на убийство знакомого