В Крымском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-12T12:35:02+03:00

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Утром 11 марта в хуторе Новоукраинском Крымского района на трассе Краснодар –Верхнебаканский насмерть сбили школьницу, которая шла по пешеходному переходу.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина, управляя легковым автомобилем ВАЗ 21120, двигаясь в сторону Крымска со стороны Абинска, не предоставил преимущества в движении девочке, переходившей проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

13-летняя девочка погибла на месте, уже возбуждено уголовное дело в рамках которого будут выяснены все обстоятельства трагедии. В ГИБДД напоминают, что водителям следует снижать скорость в населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU