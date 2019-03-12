В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья
В ночь на 10 марта на улице Санаторной в Сочи произошло убийство. Утром тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением в шею нашел сосед, о чем сообщил правоохранителям.
Следователи выяснили, что погибший выпивал со своей 50-летней сожительницей в общей кухней, но застолье закончилось скандалом. Мужчина побил женщину, а та в ответ схватила нож и один раз ударила его в шею, после чего убежала.
Следователи смогли быстро найти и задержать подозреваемую, в ближайшее время будет решен вопрос о ее заключении под стражу.
- Возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе краевого СУ СК.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»