В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-12T12:47:43+03:00

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В ночь на 10 марта на улице Санаторной в Сочи произошло убийство. Утром тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением в шею нашел сосед, о чем сообщил правоохранителям.

Следователи выяснили, что погибший выпивал со своей 50-летней сожительницей в общей кухней, но застолье закончилось скандалом. Мужчина побил женщину, а та в ответ схватила нож и один раз ударила его в шею, после чего убежала.

Следователи смогли быстро найти и задержать подозреваемую, в ближайшее время будет решен вопрос о ее заключении под стражу.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе краевого СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU