В Сочи столкнулись две отечественные машины

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-12T12:57:43+03:00

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В Сочи 12 марта около 7:15 на Батумском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 45-летний житель Нальчика находился за рулем автомобиля марки «Лада Веста». Он превысил допустимую скорость, легковушку занесло, она выехала на «встречку», где столкнулась с «Нивой», - рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка «Нивы». Все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, около станицы Рязанской в Белореченском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей – «Лады Приоры», «Фольксвагена Поло» и «Форда Мондео». Пострадали три человека, их госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU