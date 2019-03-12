В Краснодаре сделали освещение тротуара, который ведет к школе

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-12T13:10:59+03:00

На этом дорожном участке также планируют уложить новые бетонные плиты для проезда транспорта

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- В краевой столице провели линию уличного освещения к новой школе по улице имени Героя Яцкова в микрорайоне «Губернском». Протяженность участка - 750 метров. Освещение включается в вечернее и ночное время, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Этот маршрут востребован у местных жителей. Освещение пешеходной дорожки - это, прежде всего, безопасность школьников и всех, кто пользуется этим путем, - сказал глава администрации Прикубанского внутригородского округа Александр Журавлев.

Работы по установке фонарей и светильников были организованы по поручению главы города Евгения Первышова. Они стартовали в конце февраля и завершились в начале марта. На этом же участке планируется уложить новые бетонные плиты для проезда машин. Этот вопрос еще решается.

Напомним, школа в микрорайоне «Губернском» открылась 1 сентября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU