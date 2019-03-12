2019-03-12T13:33:28+03:00
Здоровье

В Новороссийске врачи спасли 46-летнего водителя-дальнобойщика от повторного инфаркта

Сейчас пациент находится в кардиологическом отделении, его состояние стабильно
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В отделение регионального сосудистого центра Новороссийска в начале марта поступил 46-летний водитель-дальнобойщик. В дороге ему стало плохо, он почувствовал боль в сердце. Ранее он уже перенес инфаркт, но на свои ощущения не обратил должного внимания. Мужчина потерял сознание, после чего его сослуживцы вызвали скорую.

Медики осмотрели пациента, провели электрокардиографическое исследование. Пациенту диагностировали острый коронарный синдром (инфаркт).

Врачи решили госпитализировать больного. Бригада скорой помощи осуществляла транспортировку мужчины на реанимобиле. Медики оказывали ему необходимую терапию и поддерживали его жизненные функции.

Дальнобойщика доставили в отделение Городской больницы №1 Новороссийска, в состав которой входит региональный сосудистый центр. После проведенного там обследования мужчине экстренно было выполнено стентирование. Это медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента - специального каркаса, который помещается в просвет полых органов человека.

Сейчас пациент находится в кардиологическом отделении, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет.

Дальнейшее качество жизни во многом зависит от самого пациента. Ему необходимо пройти полный курс восстановления, постоянно находиться под контролем лечащего врача-кардиолога и прислушиваться к собственным ощущениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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