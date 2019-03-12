2019-03-12T14:08:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре два парня, угрожая пистолетом, забрали у таксиста 800 тысяч рублей и телефон

Им грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре два парня, угрожая пистолетом, забрали у таксиста 800 тысяч рублей и телефонВ Краснодаре два парня, угрожая пистолетом, забрали у таксиста 800 тысяч рублей и телефонФото: архив "КП"
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В Краснодаре в дежурную часть обратился водитель таксист. Он рассказал, что через Интернет-приложение получил заказ на перевозку пассажиров с Сормовской до улицы Бургасской.

- Заказчиками оказались пьяные молодые парни. Когда мужчина довез их, они отказались платить, после чего один из них достал из кармана пневматический пистолет и стал угрожать потерпевшему и требовать все ценные вещи. Молодые люди забрали у водителя телефон и 800 тысяч рублей, а затем скрылись с места преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

Правоохранители выяснили, в какой ломбард злоумышленники сдали мобильник. Предполагаемых преступников задержали на съемной квартире. Ими оказались 19-летний и 22-летний жители Республики Адыгея, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов).

За решеткой подозреваемые могут провести 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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