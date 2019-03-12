2019-03-12T14:26:51+03:00
Общество

В Сочи установили новые камеры слежения за леопардами

Теперь за жизнью животных можно будет наблюдать в режиме онлайн
Александра ПОДУШКО
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Фото: caucasusnature.ruФото: caucasusnature.ru
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В Сочи «Центр природы Кавказа» запустил информационный портал Smartleopard. Он позволит режиме онлайн наблюдать за жизнью стоящих на грани исчезновения переднеазиатских леопардов.

- Это необходимо для того, чтобы собрать ценные данные для научного анализа. Ученые смогут получить новую информацию о том, как хищники ведут себя во время кормления, охоты, игр, разведения, как реагируют на человека, своих сородичей и других животных, какие повседневные поведенческие привычки и повадки отличают одного леопарда от другого, -рассказали в пресс-службе АНО «Центр природы Кавказа».

Для создания этого ресурса «Центр природы Кавказа» и ФГБУ «Сочинский национальный парк» заключили соглашение о сотрудничестве.

Уже сейчас на сайте доступны материалы об истории исчезновения переднеазиатского леопарда на Кавказе, в том числе фото, видео и научные статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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