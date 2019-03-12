2019-03-12T15:03:51+03:00
Происшествия

На Кубани пенсионер попытался ограбить банк

«Налет» на кредитное учреждение он совершил с подельником
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пенсионер попытался ограбить банкНа Кубани пенсионер попытался ограбить банкФото: Иван ВИСЛОВ
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В Дежурную часть обратился сторож одного из банков хутора Безлесного. Он заявил, что ночью в здание проникли двое неизвестных, связали его пластиковыми хомутами, после чего попытались вскрыть сейф, в котором было свыше 300 тысяч рублей. Похитить деньги злоумышленники не смогли, сработала сигнализация. Горе-грабители скрылись в неизвестном направлении под вой серен.

Полицейские осмотрели помещение кредитного учреждения, опросили возможных очевидцев и составили ориентировки на розыск подозреваемых. По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 60-летнего мужчину.

В отделении полиции он рассказал, что подельника знает плохо.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 7 лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции разыскивают второго подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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