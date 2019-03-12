На Кубани пенсионер попытался ограбить банк
В Дежурную часть обратился сторож одного из банков хутора Безлесного. Он заявил, что ночью в здание проникли двое неизвестных, связали его пластиковыми хомутами, после чего попытались вскрыть сейф, в котором было свыше 300 тысяч рублей. Похитить деньги злоумышленники не смогли, сработала сигнализация. Горе-грабители скрылись в неизвестном направлении под вой серен.
Полицейские осмотрели помещение кредитного учреждения, опросили возможных очевидцев и составили ориентировки на розыск подозреваемых. По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 60-летнего мужчину.
В отделении полиции он рассказал, что подельника знает плохо.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 7 лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции разыскивают второго подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU