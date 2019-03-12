ВТБ наградил лучший интернет-проект в рамках национальной премии «Бизнес-Успех»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-12T15:20:03+03:00

За 2018 год на конкурс было подано свыше 1500 заявок от представителей малого и среднего бизнеса со всей России

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6 марта банк ВТБ принял участие в награждении победителей Национальной премии «Бизнес-Успех». VIII ежегодная церемония вручения премии прошла в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», организованного при поддержке ВТБ общественной организацией «ОПОРА РОССИИ», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив.

За 2018 год на конкурс было подано свыше 1500 заявок от представителей малого и среднего бизнеса со всей России. В финальном этапе приняли участие более 60 предпринимателей из разных регионов страны.

Победителем конкурса в номинации «Лучший интернет-проект» стала Алла Штауб (г. Тула), руководитель интернет-агентства «Диал студия» по разработке сайтов, автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях. Руководитель департаментакорпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков вручили ей специальный приз от банка ВТБ – сертификат на недельный бизнес-тур в Сингапур и год бесплатного расчетно-кассового обслуживания.

«Мы рады, что помогаем делом малому и среднему бизнесу во всех аспектах: будь то банковское обслуживание, предоставление высокотехнологичных продуктов и услуг или современных нефинансовых сервисов. Сегодняшний приз – бизнес-тур в один из центров мирового бизнеса - позволит погрузиться в инновационную среду, перенять опыт и лучшие практики зарубежных предпринимателей, получить знания и мотивацию для дальнейшего развития», - отметил Спартак Солонин в ходе награждения.

Также в рамках финального этапа конкурса ВТБ организовал круглый стол для предпринимателей «Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса в России». Его участники обсудили развитие интернет-экспорта, тенденции цифрового маркетинга, продажу продуктов через электронные площадки, роль международных маркетплейсов, каналы продвижения на международный рынок.

Группа ВТБ поддерживает премию «Бизнес-Успех» на протяжении нескольких лет. В 2018 году ВТБ принимал участие не только в работе жюри конкурсной комиссии по отбору победителей премии, но и в пленарных сессиях в рамках региональных форумов «Территория бизнеса — территория жизни», проходивших в течение года в Благовещенске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Краснодаре, Туле и Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU