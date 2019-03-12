2019-03-12T15:21:59+03:00
Общество

В Славянском районе открыли новый малобюджетный спортивный комплекс

Это уже седьмой подобный объект, построенный по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
Александра ПОДУШКО
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Фото: Минспорт КубаниФото: Минспорт Кубани
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В Славянском районе открыли малобюджетный спортивный комплекс «Олимп». Перед сдачей здания в эксплуатацию глава регионального минспорта проверил готовность объекта, расписание занятий и пообщался с инструкторами по спорту.

- Новый малобюджетный спорткомплекс находится в станице Анастасиевской. Это уже седьмой подобный объект, построенный по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, - рассказали в пресс-службе Минспорта Кубани.

На постройку здания потратили 37 миллионов рублей, 20 миллионов выделили из краевого бюджета, 17 – из казны района.

Спорткомплекс предназначен для занятий гандболом, мини-футболом, волейболом и баскетболом. Его площадь -1204 квадратных метров. В здании есть игровой и тренажерный залы, две раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, тренерская, гардероб и комната для инвентаря. На трибуны комплекса поместятся 200 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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