2019-03-12T15:37:28+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Кирова запретят стоянку транспорта

Дорожные знаки появятся 1 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В кубанской столице изменится организация дорожного движения по улице Кирова между Горького и Пашковской. Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин, установят 1 августа.

- Эти меры вводятся для увеличения пропускной способности дороги, а также обеспечения безопасности движения на данном участке и исключения стоянки транспорта на проезжей части, который создает препятствия для движения трамваев и другого транспорта, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей просят быть внимательными на этом участке улицы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре по улице Новокузнечной между домом № 9 и улицей Рашпилевской установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта вне парковочной зоны. Это произойдёт 1 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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