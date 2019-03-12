В Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-12T16:06:18+03:00

В пробах воды обнаружили превышение концентрации химических веществ и микроэлементов в несколько раз

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- В Анапе возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки Сукко. Этот факт выявила природоохранная прокуратура. Причиной загрязнения является ненадлежащая работа очистных сооружений, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Лабораторные исследования показали, что в образцах воды имеются химические вещества и микроэлементы в концентрациях, превышающих допустимые значения от 1 до 12 раз.

Из-за длительного загрязнения биоресурсам и микроорганизмам был причинен существенный вред. Сумма нанесенного ущерба природе составила более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

ИСТОЧНИК KP.RU