2019-03-12T16:06:18+03:00
Происшествия

В Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное дело

В пробах воды обнаружили превышение концентрации химических веществ и микроэлементов в несколько раз
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное делоВ Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное делоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

- В Анапе возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки Сукко. Этот факт выявила природоохранная прокуратура. Причиной загрязнения является ненадлежащая работа очистных сооружений, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Лабораторные исследования показали, что в образцах воды имеются химические вещества и микроэлементы в концентрациях, превышающих допустимые значения от 1 до 12 раз.

Из-за длительного загрязнения биоресурсам и микроорганизмам был причинен существенный вред. Сумма нанесенного ущерба природе составила более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на улице Кирова запретят стоянку транспорта
В Славянском районе открыли новый малобюджетный спортивный комплекс
ВТБ наградил лучший интернет-проект в рамках национальной премии «Бизнес-Успех»
На Кубани пенсионер попытался ограбить банк
Помощником мэра Сочи назначили экс-сотрудника ФСБ
В Сочи установили новые камеры слежения за леопардами
В Краснодаре два парня, угрожая пистолетом, забрали у таксиста 800 тысяч рублей и телефон
В Краснодаре по вине пьяного водителя пострадали четыре человека
Жизнь онлайн: В вольерах переднеазиатских леопардов в Сочи установят камеры
В Новороссийске врачи спасли 46-летнего водителя-дальнобойщика от повторного инфаркта
В Краснодаре сделали освещение тротуара, который ведет к школе
В Сочи столкнулись две отечественные машины
В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья
Академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре
В Крымском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
В Сочи недобросовестный застройщик девять лет проведет за решеткой