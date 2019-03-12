2019-03-12T16:27:30+03:00
Происшествия

В Динском районе сотрудницу газовой компании подозревают в коммерческом подкупе

Женщина пообещала местному предпринимателю покровительство за 200 тысяч рублей.
Александра ПОДУШКО
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В Динском районе сотрудницу газовой компании подозревают в коммерческом подкупеВ Динском районе сотрудницу газовой компании подозревают в коммерческом подкупеФото: Олег ЗОЛОТО
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К заместителю начальника участка в Динском районе обратился бизнесмен. Он попросил оказать содействие в подключении коммерческого помещения к газовым сетям. Женщина пообещала помочь предпринимателю.

По версии следствия, сотрудница Газпрома попросила у мужчины 200 тысяч рублей за общее покровительство. В феврале 2018 года заместитель начальника участка обратилась с просьбой к своей подчиненной, которая не знала о ее намерениях, передать номер банковской карты для зачисления денег. 28 февраля бизнесмен перечислил на счет 200 тысяч рублей. Сотрудница Газпрома распорядилась деньгами по своему усмотрению.

- Данный факт выявили сотрудники ОЭБ и ПК ОВД Динского района ГУВД по краю при содействии службы безопасности ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении бывшего заместителя начальника участка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» возбуждено уголовное дело. Она подозревается в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (пп.«в, г» ч.7 ст.204 УК РФ).

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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