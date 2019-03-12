2019-03-12T16:33:07+03:00
Общество

В Краснодаре запретили стоянку машин на одной из улиц

Запрещающие знаки появились на ул. Петра Метальникова
Максим ОСОКИН
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Фото: Яндекс районФото: Яндекс район
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В Краснодаре запретили стоянку и остановку автотранспорта на ул. Петра Метальникова между ул. Московской и ул. Российской. Здесь установили соответствующие знаки.

- В связи с резко возросшей интенсивностью движение по ул. Петра Метальникова и для избежания заторов было принято решение запретить остановку и стоянку машин на проезжей части улицы. Также это плодотворно скажется на безопасности движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков и разметки.

Напомним, в Краснодаре по улице Новокузнечной между домом № 9 и улицей Рашпилевской установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта вне парковочной зоны. Это произойдёт 1 июля текущего года.

Стоит отметить, что за последнее время стоянку и остановку транспорта запретили на многих улицах Краснодара. Власти объясняют такие шаги борьбой с пробками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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