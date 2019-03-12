2019-03-12T16:42:23+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году около 2 миллиардов рублей направят на благоустройство городской среды

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Жители Краснодарского края определили объекты, которые благоустроят в этом году. Это 72 общественных пространства и 44 дворовых территорий в 66 населенных пунктах.

Вениамин Кондратьев отметил, что работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2019 благоустроят шесть скверов в Краснодаре: Фестивальный, Пограничников, Студенческий, Гагаринский, Садовый, Офицерский. Также в Новороссийске и Армавире облагородят зеленые зоны, а в Апшеронске приступят к реконструкции парка «Юность».

- Реализация проекта затронет и отдаленные населенные пункты Кубани. В поселке Стрелка Темрюкского района проведут ремонтные работы в центральном парке, в Приморско-Ахтарске изменят «Ростовский» сквер, в станице Отрадной – вторую очередь парка «Японская софора», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего на благоустройство в крае в этом году направят около 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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