2019-03-12T16:48:49+03:00
Общество

В Сочи начали проверять автобусы

Гаишники останавливают не только рейсовый, но и экскурсионный транспорт
Варвара ДЫМ
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Сотрудники ГИБДД проверяют сочинские автобусы. Фото: ГИБДД СочиСотрудники ГИБДД проверяют сочинские автобусы. Фото: ГИБДД Сочи
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Госавтоинспекция Сочи вышла на дороги курорта с проверкой автобусов. Эта акция профилактическая.

- Операция «Автобус» будет проходить до 21 марта. В ходе проведения профилактических мероприятий пристальное внимание уделяется транспортным средствам задействованным в перевозке людей и организациям отвечающим за их состояние, а также за состояние и квалификацию водителей автобусов, – пояснили в отделе пропаганды и безопасности дорожного движения Сочи.

Гаишники проверяют не только автобусы, которые перевозят пассажиров по определенным маршрутам, но и экскурсионные и транспорт санаторно-курортной сети.

- На особом контроле - транспортные средства, задействованные при перевозке детей, школьные автобусы, - говорят в ГИБДД Сочи.

А на въездах в город, на постах Псоу и Магри сотрудники ГИБДД рассказывают водителям автобусов об особенностях движения по сочинским дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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