В Краснодаре сотрудник МЧС подозревается в получении взятки

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-12T17:16:33+03:00

За 50 тысяч рублей он согласился оказать содействие своему знакомому

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В отношении начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

Следствием было установлено, что в августе прошлого года отдел МЧС Отрадненского района отказал районной больнице в согласовании проектной документации на установление пожарной сигнализации и системы оповещения. Этот вопрос не входит в надзорные функции ведомства.

В конце августа 2018 года к подозреваемому обратился его знакомый, который работал на данную больницу. Он просил оказать содействие в рассмотрении проектной документации.

Злоумышленник знал, что этот вопрос не входит в надзорные функции МЧС. Он попросил подчиненного рассмотреть документацию и подготовить положительный ответ. За это заместитель начальника попросил у знакомого 50 тысяч рублей.

- Об этом мужчина, который работал на больницу, сообщил в полицию. 4 сентября прошлого года он передал подозреваемому деньги. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками управления ФСБ России и ГУВД по краю, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый также является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, заместитель начальника знал о том, что его подчиненный установил в одном из ресторанов Краснодара нарушения требований пожарной безопасности,

В августе к нему обратились представители заведения с просьбой оказать содействие в прекращении проверки без выдачи предписания о выявленных нарушениях. Злоумышленник с этой просьбой обратился к своему коллеге, пообещав ему за выполнение незаконных действий общее покровительство. Дознаватель отдела согласился с указанием своего руководителя.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU