В Краснодаре из-за пожара на складе с полиэтиленом и бумагой в готовность привели авиацию МЧС

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-12T17:43:47+03:00

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Днем 12 марта в Краснодаре загорелся склад в районе Рубероидного завода на проезде Майском. Сообщение поступило в 15:48, после чего сразу же были направлены пожарные подразделения.

Уже через 11 минут первые машины прибыли к месту. Выяснилось, что на площади около 600 квадратных метров горит склад полиэтиленовой и бумажной тары. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг.

- Проводится тушение по повышенному номеру и ведется наращивание группировки. В готовность приведена авиация МЧС России. От МЧС России привлечено 61 человек и 13 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К месту выехала лаборатория, которая будет анализировать воздух на предмет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Обновлено. В 17:30 площадь пожара составила 1400 квадратных метров. К месту стянуты 111 человек и 31 единица техники. Работы идут на шести боевых участках пожара, развернут штаб тушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/696754" frameborder="0"></iframe> Пожар в районе Рубероидного завода в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU