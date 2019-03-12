На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-12T17:37:22+03:00

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На Кубани 13 и 14 марта ожидаются сильные осадки. Возможны резкие подъемы уровня воды в реках. Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края соблюдать меры безопасности.

- 13 марта в регионе и на побережье Черного моря ожидаются осадки, местами сильные, на севере и в предгорных районах - с мокрым снегом, на юге возможна гроза. Днем температура воздуха поднимется до 5-10 градусов, на юге побережья - до 12 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, в районе Новороссийска до 23 метров в секунду, - сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Дождливая погода будет 14 и 15 марта, ночью возможен мокрый снег. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов, на юге - до 16. Ветер 4-9 метров в секунду.

В кубанской столице до конца недели дождливо. В среду днем температура воздуха составит 6-8 градусов, в четверг и пятницу воздух прогреется до 11-13 градусов. Ветер 3-5 метров в секунду.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 8 (861) 268-64-40, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU