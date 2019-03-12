2019-03-12T18:41:47+03:00
Общество

В Краснодаре автобус № 105А будет ходить по другим улицам

Это произойдет уже 16 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Автобус № 105А поменяет маршрут, включив в путь следования такие остановки, как МЦ «Красная площадь», Бальнеолечебница, ТЦ «Фестивальный», ТЦ «Тургеневский», МКХ «Микрохирургия глаза». Раньше автобусы ходили не по улице Дзержинсого, а по Ростовскому шоссе. Общественный транспорт поедет по новому направлению уже 16 марта.

- Мы оптимизировали маршрут, тщательно изучив запросы пассажиров. Схема движения составлена так, чтобы у людей была возможность подъехать к крупным остановочным пунктам и оттуда добраться в любой конец города, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

- Уже в эту субботу, 16 марта, автобус № 105А от НСТ «Прогресс» проследует по улице Ейское шоссе, Дзержинского, Тургенева, Атарбекова, Герцена, Красных Партизан до гипермаркета «Лента» по улице Западный Обход в прямом и обратном направлениях, - рассказали в администрации Краснодара.

На линии работает 12 единиц транспорта с 6:20 с интервалом движения 17-20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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