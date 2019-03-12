2019-03-12T19:12:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре на складе локализовали пожар на площади 1400 квадратных метров

На месте работает штаб пожаротушения [Видео]
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В Краснодаре площадь пожара на складе увеличилась до 1400 квадратных метровВ Краснодаре площадь пожара на складе увеличилась до 1400 квадратных метровФото: Александр РАЙКО
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В Краснодаре на складе в районе Рубероидного завода на проезде Майском локализовали пожар на площади 1400 квадратных метров.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 15:48, после чего сразу же были направлены пожарные подразделения.

Уже через 11 минут первые машины прибыли к месту. Выяснилось, что на площади около 600 квадратных метров горит склад полиэтиленовой и бумажной тары. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг.

- В 18:02 локализовали пожар, в 18:45 - ликвидация открытого горения, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- К месту были стянуты 144 человека и 40 единиц техники. В готовность даже привели авиацию МЧС и пожарный поезд. Выехала лаборатория, которая будет анализировать воздух на предмет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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