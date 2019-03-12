На Кубани продолжают развивать оздоровительный туризм

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-12T19:38:38+03:00

Соглашение об этом регион заключил на выставке MITT

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На выставке MITT Кубань и национальная Ассоциация организаторов оздоровительного туризма заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены совместно разрабатывать программы и проекты по развитию индустрии туризма и курортов. Также будут организовываться выставки, конференции, стажировки специалистов на курортах края.

– В данный момент почти 20% всех российских здравниц – это курорты Краснодарского края. На Кубани реализуют широкий спектр уникальных оздоровительных и лечебных программ с применением минеральных вод и лечебных грязей местного происхождения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В рамках экспозиции Кубани на выставке MITT представили почти 30 предприятий курортной сферы из прибрежных городов и районов. Стенд края сформирован по видам отдыха: пляжному, оздоровительному, активному, гастрономическому. Также кубанские производители проводят дегустации вина и экологически чистой продукции, выпущенной в регионе. Отдельным стендом представлен Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU