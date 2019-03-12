Глава РЖД поддержал идею наземного метро в Краснодаре

СЕГОДНЯ 22:00 2019-03-12T22:00:30+03:00

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О проекте наземного метро Краснодара говорили на встрече в Москве губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава РЖД Олег Белозеров. По мнению региональных властей, новый вид транспорта поможет решить проблему перевозки пассажиров по городу и свяжет краевой центр с пригородами.

– При вашей поддержке реализован проект железнодорожного объезда транспортного узла Краснодара и те возможности, которые нам предоставила существующая ж/д инфраструктура могут позволить реализовать и проект наземного метро, - сказал на встрече Вениамин Кондратьев.

Олег Белозеров поддержал инициативу и отметил перспективы развития железнодорожного транспорта.

– Он экологически чистый, скоростной, удобный, а значит востребованный, – считает Олег Белозеров.

По его словам, дальнейшая совместная деятельность с региональным властями поможет найти оптимальные варианты ускорения движения и улучшить ситуацию, как с пригородным сообщением, так и внутри Краснодара.

По итогу встречи стороны договорились создать рабочую группу, которая будет поэтапно заниматься данным проектом. В ее состав войдут представители ОАО «РЖД» и профильных ведомств Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU