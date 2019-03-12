В Краснодаре за пять часов потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом

12 Март 22:15 2019-03-12T22:15:32+03:00

На месте работали 144 человека и 40 единиц техники

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Крупный пожар в районе Рубероидного завода в Краснодаре потушен. О возгорании на складе с бумагой и полиэтиленом на Майском проезде стало известно в 15:48. Площадь пожара в одноэтажном строении составила 1400 квадратных метров.

- На месте работали 9 звеньев газодымозащитной службы, 18 стволов «Дельта», 1 лафетный ствол. На месте пожара создано 6 боевых участков тушения пожаров. От МЧС России работала испытательная пожарная лаборатория, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Пожару был присвоен повышенный ранг, в готовность привели авиацию МЧС и направили пожарный поезд. На месте работали 144 человек и 40 единиц техники.

В 18:02 распространение огня прекратилось, а в 21:15 специалисты доложили о ликвидации сложного пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/696754" frameborder="0"></iframe> Пожар в районе Рубероидного завода в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU