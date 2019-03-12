2019-03-12T22:15:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре за пять часов потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом

На месте работали 144 человека и 40 единиц техники
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупный пожар в районе Рубероидного завода в Краснодаре потушен. О возгорании на складе с бумагой и полиэтиленом на Майском проезде стало известно в 15:48. Площадь пожара в одноэтажном строении составила 1400 квадратных метров.

- На месте работали 9 звеньев газодымозащитной службы, 18 стволов «Дельта», 1 лафетный ствол. На месте пожара создано 6 боевых участков тушения пожаров. От МЧС России работала испытательная пожарная лаборатория, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Пожару был присвоен повышенный ранг, в готовность привели авиацию МЧС и направили пожарный поезд. На месте работали 144 человек и 40 единиц техники.

В 18:02 распространение огня прекратилось, а в 21:15 специалисты доложили о ликвидации сложного пожара.

Пожар в районе Рубероидного завода в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24