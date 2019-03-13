2019-03-13T07:28:43+03:00
Спорт

Краснодарский «Локомотив» сыграет с УНИКСом в Казани

Заключительный матч 1/4 финала Еврокубка пройдет 13 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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ПБК «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСОМ в Казани. 13 марта решится, какой из российских клубов пройдет в полуфинал турнира.

В первой встрече благодаря американскому защитнику Эррику Макколлуму, который набрал 32 очка, УНИКС разгромил «Локо». Игра закончилась со счетом - 86:66.

Во втором матче игра лидера сборной России Дмитрия Кулагина (26 очков) и Владе Йовановича помогла краснодарской команде взять реванш (68:59).

Посмотреть на матч и поддержать «Локомотив-Кубань» можно будет в краснодарском «Баскет-холле». Болельщиков ждет прямая трансляция встречи. Игра начнется в 19:00, вход бесплатный. Необходимо только зарегистрироваться на официальном сайте «красно-зеленых».

Напомним, «Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Оренбургом». Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Следующий матч «горожане» проведут 14 марта – в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» принимает «Валенсию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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