2019-03-13T07:51:18+03:00
Происшествия

В Новороссийске в частном доме на Анапском шоссе произошел пожар

Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли двоих человек [Видео]
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске в частном доме на Анапском шоссе произошел пожарВ Новороссийске в частном доме на Анапском шоссе произошел пожарФото: Архив "КП"
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Вечером 12 марта в 19:19 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме на Анапском шоссе.

Уже в 19:20 на место происшествие выехали подразделения Новороссийского ПСГ (поисково-спасательная группа), в 19:26 пожарные установили, что горит частный двухэтажный дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

- В 19:55 огонь локализовали. Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли двоих человек, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 15 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Краснодаре за пять часов потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом. На месте работали 144 человека и 40 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг, в готовность привели авиацию МЧС и направили пожарный поезд.

Пожар в Новороссийске.Видео: vk.com/nvrsk_road

ИСТОЧНИК KP.RU

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