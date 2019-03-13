В Новороссийске в частном доме на Анапском шоссе произошел пожар
Вечером 12 марта в 19:19 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме на Анапском шоссе.
Уже в 19:20 на место происшествие выехали подразделения Новороссийского ПСГ (поисково-спасательная группа), в 19:26 пожарные установили, что горит частный двухэтажный дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
- В 19:55 огонь локализовали. Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли двоих человек, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 15 человек личного состава и пять единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Краснодаре за пять часов потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом. На месте работали 144 человека и 40 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг, в готовность привели авиацию МЧС и направили пожарный поезд.
Пожар в Новороссийске.Видео: vk.com/nvrsk_road
ИСТОЧНИК KP.RU