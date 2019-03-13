СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-13T07:51:18+03:00

В Новороссийске в частном доме на Анапском шоссе произошел пожар Фото: Архив "КП"

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Вечером 12 марта в 19:19 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме на Анапском шоссе.

Уже в 19:20 на место происшествие выехали подразделения Новороссийского ПСГ (поисково-спасательная группа), в 19:26 пожарные установили, что горит частный двухэтажный дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

- В 19:55 огонь локализовали. Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли двоих человек, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 15 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Краснодаре за пять часов потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом. На месте работали 144 человека и 40 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг, в готовность привели авиацию МЧС и направили пожарный поезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/696815" frameborder="0"></iframe> Пожар в Новороссийске.Видео: vk.com/nvrsk_road

ИСТОЧНИК KP.RU