В Новороссийске разыскивают девушку в халате и тапочках

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-13T08:33:55+03:00

Об этом заявили на странице «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте»

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В Новороссийске 28-летняя Валерия Рассохина 12 марта вышла из дома по улице Видова и не вернулась. Поисковый отряд «Лиза Алерт», которые разместил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» эту информацию, просит жителей города-героя помочь в поисках девушки.

Рост Валерии 172 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, каштановые волосы ниже ушей.

- Особые приметы: родинка над губой. Пропавшая может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи, - сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

На Валерии Рассохиной, когда она ушла из дома, был бело-желтый халат с салатовыми цветами и желтые тапочки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении 28-летней Валерии Рассохиной, просьба позвонить по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU